В Monobank заявили о DDoS-атаке вторые сутки
Киев • УНН
Сооснователь Monobank сообщил о продолжающейся DDoS-атаке на банк. За два дня количество запросов на сервис приближается к 3 миллиардам, но банк продолжает работать.
На Monobank уже вторые сутки осуществляют DDoS-атаку. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, передает УНН.
Вторые сутки на нас идет DDoS практически без остановки. Под атакой Банки. Вчера стихло в 22:30 и сегодня началось в 03:15 утра. Приближаемся к 3 миллиардам запросов на сервис за два дня.
Мы держимся, чтобы вы могли помогать нашим и закрывать сборы. Пойдите и задонатьте на ВСУ, назло этой нечисти.
X зазнала DDoS-атаки перед інтерв'ю Маска з Трампом13 августа 2024, 00:39 • 24963 просмотра
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