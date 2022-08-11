В Монако на этапе "Бриллиантовой лиги" украинцы остались без медалей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Завершился десятый этап престижной серии легкоатлетических соревнований "Бриллиантовая лига" в Монако. Украина была представлена в трех дисциплинах, передает УНН.
Детали
Марина Бех-Романчук с результатом 14,59 метра стала четвертой в тройном прыжке.
В соревнованиях по бегу на 400 метров с барьерами четвертой и пятой финишировали Виктория Ткачук (54,27 секунды) и Анна Рыжикова (54,53).
Бронзовому призеру чемпионата мира-2022 Андрею Проценко в секторе для прыжков в высоту не удалось преодолеть 2,25 метра, в итоге – 5-й результат.
Дополнение
Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 26 августа в Лозанне.
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