В Монако на этапе "Бриллиантовой лиги" украинцы остались без медалей

Детали

Марина Бех-Романчук с результатом 14,59 метра стала четвертой в тройном прыжке.

В соревнованиях по бегу на 400 метров с барьерами четвертой и пятой финишировали Виктория Ткачук (54,27 секунды) и Анна Рыжикова (54,53).

Бронзовому призеру чемпионата мира-2022 Андрею Проценко в секторе для прыжков в высоту не удалось преодолеть 2,25 метра, в итоге – 5-й результат.

Дополнение

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 26 августа в Лозанне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В отборе на Евро-2023 украинские футзалистки будут играть в Польше