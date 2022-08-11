В Монако на етапі "Діамантової ліги" українці залишилися без медалей

Деталі

Марина Бех-Романчук з результатом 14,59 метра стала четвертою у потрійному стрибку.

У змаганнях з бігу на 400 метрів з бар'єрами четвертою і п'ятою фінішували Вікторія Ткачук (54,27 секунди) та Анна Рижикова (54,53).

Бронзовому призеру чемпіонату світу-2022 Андрію Проценку в секторі для стрибків у висоту не вдалося подолати 2,25 метра, у підсумку - 5-й результат.

Доповнення

Наступний етап "Діамантової ліги" пройде 26 серпня у Лозанні.

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