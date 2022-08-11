В Монако на етапі "Діамантової ліги" українці залишилися без медалей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Завершився десятий етап престижної серії легкоатлетичних змагань "Діамантова ліга" у Монако. Україна була представлена у трьох дисциплінах, передає УНН.
Деталі
Марина Бех-Романчук з результатом 14,59 метра стала четвертою у потрійному стрибку.
У змаганнях з бігу на 400 метрів з бар'єрами четвертою і п'ятою фінішували Вікторія Ткачук (54,27 секунди) та Анна Рижикова (54,53).
Бронзовому призеру чемпіонату світу-2022 Андрію Проценку в секторі для стрибків у висоту не вдалося подолати 2,25 метра, у підсумку - 5-й результат.
Доповнення
Наступний етап "Діамантової ліги" пройде 26 серпня у Лозанні.
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