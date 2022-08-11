У відборі на Євро-2023 українські футзалістки гратимуть у Польщі

Деталі

Як і раніше, відбірковий цикл складатиметься з двох стадій. Попередній раунд проходив 10-14 травня, а основний за участю 16-ти найсильніших команд відбудеться 18-23 жовтня. Чотири переможці груп вийдуть до фінальної частини.

Жіноча збірна України з футзалу розпочне свій шлях з основного раунду, де її суперниками по групі 2 будуть Польща, Хорватія та переможець групи А попереднього раунду Нідерланди.

Доповнення

Україна попередньо мала бути господарем міні-турніру, однак через російську агресію УЄФА переніс поєдинки квартету до Польщі.

Нагадаємо

Визначилося місце проведення матчу Кубку Біллі Джин Кінг між збірними Японії та України.