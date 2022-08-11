У відборі на Євро-2023 українські футзалістки гратимуть у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Жіноча збірна України з футзалу проведе поєдинки основного раунду відбору чемпіонату Європи-2023 року у Польщі, як інформує УНН з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу, фінальну частину Євро-2023 за участю чотирьох збірних заплановано на березень 2023 року.
Деталі
Як і раніше, відбірковий цикл складатиметься з двох стадій. Попередній раунд проходив 10-14 травня, а основний за участю 16-ти найсильніших команд відбудеться 18-23 жовтня. Чотири переможці груп вийдуть до фінальної частини.
Жіноча збірна України з футзалу розпочне свій шлях з основного раунду, де її суперниками по групі 2 будуть Польща, Хорватія та переможець групи А попереднього раунду Нідерланди.
Доповнення
Україна попередньо мала бути господарем міні-турніру, однак через російську агресію УЄФА переніс поєдинки квартету до Польщі.
Нагадаємо
Визначилося місце проведення матчу Кубку Біллі Джин Кінг між збірними Японії та України.