В отборе на Евро-2023 украинские футзалистки будут играть в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Женская сборная Украины по футзалу проведет поединки основного раунда отбора чемпионата Европы-2023 в Польше, как информирует УНН со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола, финальную часть Евро-2023 с участием четырех сборных запланировано на март 2023 года.
Детали
По-прежнему отборочный цикл будет состоять из двух стадий. Предыдущий раунд проходил 10-14 мая, а основной с участием 16 сильнейших команд состоится 18-23 октября. Четыре победителя групп выйдут в финальную часть.
Женская сборная Украины по футзалу начнет свой путь с основного раунда, где ее соперниками по группе 2 будут Польша, Хорватия и победитель группы А предварительного раунда Нидерланды.
Дополнение
Украина предварительно должна была быть хозяином мини-турнира, однако из-за российской агрессии УЕФА перенес поединки квартета в Польшу.
Напомним
Определилось место проведения матча Кубка Билли Джин Кинг между сборными Японии и Украины.