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В отборе на Евро-2023 украинские футзалистки будут играть в Польше

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Женская сборная Украины по футзалу проведет поединки основного раунда отбора чемпионата Европы-2023 в Польше, как информирует УНН со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола, финальную часть Евро-2023 с участием четырех сборных запланировано на март 2023 года.

Детали

По-прежнему отборочный цикл будет состоять из двух стадий. Предыдущий раунд проходил 10-14 мая, а основной с участием 16 сильнейших команд состоится 18-23 октября. Четыре победителя групп выйдут в финальную часть.

Женская сборная Украины по футзалу начнет свой путь с основного раунда, где ее соперниками по группе 2 будут Польша, Хорватия и победитель группы А предварительного раунда Нидерланды.

Дополнение

Украина предварительно должна была быть хозяином мини-турнира, однако из-за российской агрессии УЕФА перенес поединки квартета в Польшу.

Напомним 

Определилось место проведения матча Кубка Билли Джин Кинг между сборными Японии и Украины.

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