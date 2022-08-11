В отборе на Евро-2023 украинские футзалистки будут играть в Польше

Детали

По-прежнему отборочный цикл будет состоять из двух стадий. Предыдущий раунд проходил 10-14 мая, а основной с участием 16 сильнейших команд состоится 18-23 октября. Четыре победителя групп выйдут в финальную часть.

Женская сборная Украины по футзалу начнет свой путь с основного раунда, где ее соперниками по группе 2 будут Польша, Хорватия и победитель группы А предварительного раунда Нидерланды.

Дополнение

Украина предварительно должна была быть хозяином мини-турнира, однако из-за российской агрессии УЕФА перенес поединки квартета в Польшу.

Напомним

Определилось место проведения матча Кубка Билли Джин Кинг между сборными Японии и Украины.