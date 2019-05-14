В МОН дали рекомендации по проведению выпускных вечеров

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 55490 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 82868 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 98947 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101880 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125272 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112228 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138178 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144723 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130182 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130232 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МОН дали рекомендации по проведению выпускных вечеров

В МОН дали рекомендации по проведению выпускных вечеров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Министерство образования и науки не рекомендует проводить праздничные банкеты в помещениях учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба МОН в ответе на запрос корреспондента УНН.

"Министерство не рекомендует ... проводить праздничные банкеты в помещениях учебных заведений. Также, отмечается, что организация (проведение выпускных вечеров - ред.) в пределах школы не должна сопровождаться сбором средств с родителей выпускников", - говорится в ответе.

Напомним, в этом году праздник Последнего звонка для школьников города Киева состоится в пятницу, 31 мая.

Отмечается, что решение о проведении праздника Первого звонка принимает каждое учебное заведение лично, поэтому праздник может быть проведено как 1 сентября (в в субботу), так и 3 сентября (в понедельник).

Украинские Национальные Новости

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