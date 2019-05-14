В МОН дали рекомендации по проведению выпускных вечеров
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Министерство образования и науки не рекомендует проводить праздничные банкеты в помещениях учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба МОН в ответе на запрос корреспондента УНН.
"Министерство не рекомендует ... проводить праздничные банкеты в помещениях учебных заведений. Также, отмечается, что организация (проведение выпускных вечеров - ред.) в пределах школы не должна сопровождаться сбором средств с родителей выпускников", - говорится в ответе.
Напомним, в этом году праздник Последнего звонка для школьников города Киева состоится в пятницу, 31 мая.
Отмечается, что решение о проведении праздника Первого звонка принимает каждое учебное заведение лично, поэтому праздник может быть проведено как 1 сентября (в в субботу), так и 3 сентября (в понедельник).