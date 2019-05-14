В МОН дали рекомендації стосовно проведення випускних вечорів

“Міністерство не рекомендує ... проводити святкові банкети у приміщеннях закладів освіти. Також, наголошується, що організація (проведення випускних вечорів — ред.) в межах школи не повинна супроводжуватися збором коштів з батьків випускників”, — йдеться у відповіді.

Нагадаємо, цього року свято Останнього дзвоника для школярів міста Києва відбудеться у п’ятницю, 31 травня.



Зазначається, що рішення про проведення свята Першого дзвоника приймає кожен навчальний заклад особисто, тому свято може бути проведено як 1 вересня (в суботу), так і 3 вересня (в понеділок).



