В Молдове нашли новые обломки беспилотника-что известно об инциденте
Киев • УНН
В Оргеевском районе Молдовы обнаружены обломки беспилотника возле села Подгорень. Полиция ограничила доступ к месту падения и проводит комплексное расследование с привлечением специализированных служб.
В полиции Молдовы во вторник, 3 декабря, заявили, что в Оргеевском районе обнаружены обломки беспилотника. Правоохранители проводят расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NewsMaker.
Полицейские Оргеева получили сигнал о беспилотнике, обнаруженном за пределами села Подгорень. информация была немедленно передана компетентным властям, и доступ граждан к зоне падения беспилотника был ограничен
На месте происшествия находятся специализированные службы. Отмечается, что сотрудники технически-взрывного отдела Центра технико-криминалистических и судебных экспертиз Генерального инспектората полиции проведут комплексное расследование летательного аппарата.
Контекст
После полномасштабного вторжения рф в Украину на территории Молдовы несколько раз находили обломки ракет и беспилотников.
12 ноября сообщалось, что в Криулянском районе Молдовы недалеко от села Кошерница обнаружили беспилотник.