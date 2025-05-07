В мобильном приложении Netflix появится лента с видео, похожая на TikTok

В своем мобильном приложении Netflix протестирует ленту с вертикальными шортсами, подобными видео в ТикТок, которые будут помогать пользователям найти что-то новое для просмотра. Тестирование начнется в ближайшие недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TheVerge.

Как отмечает издание, из этих коротких видео можно будет сразу перейти к просмотру шоу или фильма или добавить его в список "сохраненных" записей для просмотра или "поделиться" с другом. Элементы управления находятся в правом нижнем углу экрана, как и в TikTok. Согласно информации в блоге компании, тестирование начнется в ближайшие недели.

Мы знаем, что просмотр видеоконтента с помощью вертикальной ленты в социальных сетях - это простой способ. И мы также знаем, что наши участники любят просматривать наши клипы и трейлеры, чтобы найти свое следующее увлечение – сказала главный директор по продуктам Юнис Ким на прессбрифинге.

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Это не первый случай, когда Netflix экспериментирует с лентой в стиле TikTok. В 2021 году они дебютировали с лентой комедийных передач "Быстрый смех", а позже - с функцией "Детские клипы" для детских программ. Но на этот раз лента должна охватить гораздо больше программ и фильмов.

Также Netflix объявил о запуске обновленного дизайна своего телевизионного приложения.

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