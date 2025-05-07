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У мобільному додатку Netflix з'явиться стрічка із відео, схожа на ТікТок

Київ • УНН

 • 2604 перегляди

У мобільному додатку Netflix з'явиться стрічка із вертикальними відео, як у ТікТок. Короткі ролики допоможуть користувачам знаходити новий контент для перегляду.

У мобільному додатку Netflix з'явиться стрічка із відео, схожа на ТікТок

У своєму мобільному додатку Netflix протестує стрічку із вертикальними шортсами, подібними до відео у ТікТок, які допомагатимуть користувачам знайти щось нове для перегляду. Тестування розпочнеться найближчими тижнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на TheVerge.

Як зазначає видання, з цих коротких відео можна буде одразу перейти до перегляду шоу чи фільму або ж додати його до списку "збережених" записів для перегляду чи "поділитися" із другом. Елементи керування знаходяться в правому нижньому куті екрана, як і в TikTok. Згідно із інформацією у блозі компанії, тестування розпочнеться найближчими тижнями.

Ми знаємо, що перегляд відеоконтенту за допомогою вертикальної стрічки в соціальних мережах – це простий спосіб. І ми також знаємо, що наші учасники люблять переглядати наші кліпи та трейлери, щоб знайти своє наступне захоплення

 – сказала головний директор з продуктів Юніс Кім на пресбрифінгу.

Додамо

Це не перший випадок, коли Netflix експериментує зі стрічкою в стилі TikTok. У 2021 році вони дебютували зі стрічкою комедійних передач "Швидкий сміх", а пізніше - з функцією "Дитячі кліпи" для дитячих програм. Але цього разу стрічка має охопити набагато більше програм та фільмів.

Також Netflix оголосив про запуск оновленого дизайну свого телевізійного додатка.

Netflix представляє новий тип субтитрів для людей без порушень слуху26.04.25, 15:15 • 3366 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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