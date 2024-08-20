В Мирнограде полиция будет искать родителей, которые прячут детей от эвакуации - военная администрация

В Мирнограде Донецкой области полиция будет разыскивать родителей, которые скрывают от эвакуации своих детей. Об этом сказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк в эфире "Радио Свобода" во вторник, пишет УНН.

Есть у нас случаи, когда родители прячут детей. Сегодня у нас совещание с полицией будет - как мы будем работать с такими людьми, как мы будем разыскивать таких родителей, которые прячут детей и говорят недостоверную информацию, что дети давно уехали. Будем подомовой обход (делать - ред.). Мы это и делаем, но будем усиливать эти действия, особенно в тех районах города, которые подвергаются ежедневным ударам - сказал Третьяк.

Линия фронта, как указано, сейчас находится менее чем в пяти километрах от Мирнограда. По данным местных властей, в городе остается около 16 тысяч человек.

"Надеюсь, что до конца недели уже будет меньше десяти тысяч. Но я не могу говорить об этом уверенно. Мы же не можем силой вывозить людей", - указал руководитель МВА.

Третьяк призвал людей эвакуироваться как можно скорее, потому что дальше ситуация будет только ухудшаться. На вопрос, что будет с людьми, которых не успеют вывезти или которые останутся в городе, Третьяк ответил: "Жизнь под постоянными обстрелами. Возможно, без воды и без света. Поэтому я обращаюсь к жителям Мирнограда и Мирноградской громады: не ждите. Лучше не будет".

Дополнение

Накануне Третьяк сообщил что, согласно решению Совета обороны Донецкой области, он принял решение об эвакуации учреждений и предприятий города, а также о закрытии магазинов и рынков.

Відзавтра лікарня у Мирнограді на Донеччині перестане приймати хворих на тлі посилених обстрілів рф