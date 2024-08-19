С завтрашнего дня больница в Мирнограде Донецкой области перестанет принимать больных на фоне усиленных обстрелов рф

Из-за сложной ситуации на фронте и усиленных российских обстрелов больница в Мирнограде Донецкой области с завтрашнего дня, 20 августа, перестает принимать больных. Пациентов перенаправят в Добропольскую и Покровскую общины. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Глава ОВА рассказал, что обсудил положение дел в медицинской отрасли в прифронтовых общинах о с министром здравоохранения Виктором Ляшко. Прежде всего речь шла о Селидове, Мирнограде и Новогродовке.

В частности, обсудили гуманитарную ситуацию, релаксацию медицинских учреждений, эвакуацию их работников и оборудования.

Уже с завтрашнего дня Мирноградская больница перестанет принимать больных, их перенаправят в Добропольскую и Покровскую общины - рассказал Филашкин.

Глава ОВА указал, что враг неустанно обстреливает украинские города и села. По его словам, ситуация на фронте очень сложная.

Филашкин в очередной раз подчеркнул, что все гражданские должны эвакуироваться.

Дополнение

российские войска за прошедшие сутки, 18 августа, атаковали 12 населенных пунктов Донецкой области, нанеся 2806 ударов. Повреждены 58 гражданских объектов, включая 36 жилых домов, больше всего пострадал Мирноград.

В результате российских ударов погибли трое гражданских, еще 9 получили ранения.

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