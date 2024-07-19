Во всем мире глобальный IT-сбой связан со взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows, сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский, передает УНН.

Во всем мире глобальный IT-сбой, связанный со взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Множество компаний в нокдауне - написал Гороховский в Telegram.

Пользователи банка Monobank также жалуются, что сейчас невозможно создать банк для сбора средств. Банкинг выдает ошибку.

Ранее сообщалось о сбое в работе «Новой почты»

Также авиакомпании American Airlines, United и Delta обратились в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с просьбой о глобальной остановке всех рейсов. Авиакомпании в настоящее время испытывают проблемы со связью.