В Минюсте назвали самые популярные и необычные имена, которыми называли детей с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Украине среди самых популярных женских имен, которыми украинцы называли своих новорожденных за I полугодие этого года: Анна, София, Мария. Среди мужских: Артём, Александр, Максим. Также младенцев называли Аделина-Джавелина, Джавелина, Артур-Байрактар, Ян-Джавелин. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.
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«Анализируя статистику последних лет можно сделать вывод, что большинство украинцев при выборе имен для своих малышей предпочитают все же традиционные имена. Так, за I полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Соломия, Александра, Полина, - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что популярность набирает имя Стефания после победы украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе «Евровидение-2022» с песней «Stefania».
«Самыми распространенными же мужскими именами стали Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил», – отмечается в сообщении.
В Минюсте отметили, что не все новоиспеченные родители предпочитают простоту и лаконичность.
«Многие хотят выделиться и дать ребенку имя «не как у всех». К тому же во время войны появилось много новых слов в медиапространстве, в частности, связанных с новыми видами оружия, с помощью которого наша армия успешно уничтожает рашистов. Ими и сетуют малышей роженицы. Так, среди женских имен есть Аделина-Джавелина, Джавелина, Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Евангелина, Чиамада-Аделина, Фрея, Жасмин, Хозяйка, Ариэль, Зореслава, Мисси», - говорится в сообщении.
Среди мужских: Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф.
Кроме того, сообщается, что за первую половину 2022 года родилось 104 905 маленьких граждан Украины.
«Именно столько новорожденных малышей было зарегистрировано за это время органами государственной регистрации актов гражданского состояния», – говорится в сообщении.
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