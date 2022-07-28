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В Минюсте назвали самые популярные и необычные имена, которыми называли детей с начала года

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. В Украине среди самых популярных женских имен, которыми украинцы называли своих новорожденных за I полугодие этого года: Анна, София, Мария. Среди мужских: Артём, Александр, Максим. Также младенцев называли Аделина-Джавелина, Джавелина, Артур-Байрактар, Ян-Джавелин. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.

Цитата

«Анализируя статистику последних лет можно сделать вывод, что большинство украинцев при выборе имен для своих малышей предпочитают все же традиционные имена. Так, за I полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Соломия, Александра, Полина, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что популярность набирает имя Стефания после победы украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе «Евровидение-2022» с песней «Stefania».

«Самыми распространенными же мужскими именами стали Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил», – отмечается в сообщении.

В Минюсте отметили, что не все новоиспеченные родители предпочитают простоту и лаконичность.

«Многие хотят выделиться и дать ребенку имя «не как у всех». К тому же во время войны появилось много новых слов в медиапространстве, в частности, связанных с новыми видами оружия, с помощью которого наша армия успешно уничтожает рашистов. Ими и сетуют малышей роженицы. Так, среди женских имен есть Аделина-Джавелина, Джавелина, Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Евангелина, Чиамада-Аделина, Фрея, Жасмин, Хозяйка, Ариэль, Зореслава, Мисси», - говорится в сообщении.

Среди мужских: Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф.

Кроме того, сообщается, что за первую половину 2022 года родилось 104 905 маленьких граждан Украины.

«Именно столько новорожденных малышей было зарегистрировано за это время органами государственной регистрации актов гражданского состояния», – говорится в сообщении.

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