В Мін'юсті назвали найпопулярніші та незвичні імена, якими називали дітей з початку року

Цитата

«Аналізуючи статистику останніх років можна дійти висновку, що більшість українців при виборі імен для своїх малюків надають перевагу все ж таки традиційним іменам. Так, за I півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія, Соломія, Олександра, Поліна», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що популярності набирає ім’я Стефанія після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» з піснею «Stefania».

«Найпоширенішими ж чоловічими іменами стали Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро, Михайло», - зазначається в повідомленні.

В Мін'юсті зауважили, що не всі новоспечені батьки віддають перевагу простоті та лаконічності.

«Багато хто хоче виділитися і дати дитині ім’я «не як у всіх». До того ж під час війни з'явилося багато нових слів у медіапросторі, зокрема, пов'язані з новими видами зброї, за допомогою якої наша армія успішно знищує рашистів. Ними й нарікають малят породіллі. Так, серед жіночих імен є Аделіна-Джавеліна, Джавеліна, Квітослава, Дзвенислава, Червонка, Йордана, Євангеліна, Чіамада-Аделіна, Фрея, Жасмін, Хозяйка, Аріель, Зореслава, Міссі», - йдеться в повідомленні.

Серед чоловічих: Артур-Байрактар, Ян-Джавелін, Миролюб, Варфоломій, Князь, Северус, Зореслав, Моісей, Лорд, Марілуіз, Миродар, Добромир, Граф.

Окрім того, повідомляється, що упродовж першої половини 2022 року народилося 104 905 маленьких громадян України.

«Саме стільки новонароджених малюків було зареєстровано за цей час органами державної реєстрації актів цивільного стану», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під час війни у Вінницькій області та Києві новонароджених назвали Ян Джевелін та Джавеліна.