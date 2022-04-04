Ян Джевелін та Джавеліна: які незвичні імена дають дітям в Україні під час війни з рф

Деталі

У відомстві зауважили, що при виборі імені новонародженої дитини частіше за все батьки враховують наступні фактори: традиції родини, модні віяння, національні, релігійні та навіть політичні погляди батьків.

Для декого при виборі імені для своєї малечі вирішальну роль зіграла війна, у якій українці вже другий місяць виборюють незалежність та суверенітет нашої держави.

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"... у Вінницькій області та місті Київ новонароджені хлопчик і дівчинка отримали імена Ян Джевелін та Джавеліна відповідно", - повідомили у Мін'юсті.

Додамо

Без прив'язки до теми війни, але при цьому не менш оригінальні та рідковживані імена для своїх малюків обрали ще десятки молодих батьків по всій країні.

Зазначимо кілька таких:

Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Єреній, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремій, Еней, Лємуель, Юсуф, Ахіл, Лучезар, Соломон, Михаїл-Мир.

Добряна, Афіна, Акиліна, Дзвенислава, Февронія, Ругая, Айлін, Шашана, Лілу, Мілада, Роксолана, Астрід, Єустасія, Яснодара.