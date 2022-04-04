Ян Джевелин и Джавелина: какие необычные имена дают детям в Украине во время войны с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Винницкой области и городе Киев новорожденные мальчик и девочка получили имена Ян Джевелин и Джавелина соответственно. Об этом сообщили в Минюсте и рассказали, какие еще оригинальные и редко употребляемые имена для своих малышей выбрали украинцы во время войны с рф, передает УНН.
Детали
В ведомстве отметили, что при выборе имени новорожденного ребенка чаще всего родители учитывают следующие факторы: традиции семьи, модные веяния, национальные, религиозные и даже политические взгляды родителей.
Для кого-то при выборе имени для своего малыша решающую роль сыграла война, в которой украинцы уже второй месяц борются за независимость и суверенитет нашего государства.
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"... в Винницкой области и городе Киев новорожденные мальчик и девочка получили имена Ян Джевелин и Джавелина соответственно", - сообщили в Минюсте.
Добавим
Без привязки к теме войны, но при этом не менее оригинальные и редко употребляемые имена для своих малышей выбрали еще десятки молодых родителей по всей стране.
Отметим несколько таких:
Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Ерений, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремий, Эней, Лємуель, Юсуф, Ахилл, Лучезар, Соломон, Михаил-Мир.
Добряна, Афина, Акилина, Звенислава, Феврония, Ругая, Айлин, Шашана, Лилу, Милада, Роксолана, Астрид, Еустасия, Яснодара.