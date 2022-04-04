Ян Джевелин и Джавелина: какие необычные имена дают детям в Украине во время войны с рф

Детали

В ведомстве отметили, что при выборе имени новорожденного ребенка чаще всего родители учитывают следующие факторы: традиции семьи, модные веяния, национальные, религиозные и даже политические взгляды родителей.

Для кого-то при выборе имени для своего малыша решающую роль сыграла война, в которой украинцы уже второй месяц борются за независимость и суверенитет нашего государства.

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"... в Винницкой области и городе Киев новорожденные мальчик и девочка получили имена Ян Джевелин и Джавелина соответственно", - сообщили в Минюсте.

Добавим

Без привязки к теме войны, но при этом не менее оригинальные и редко употребляемые имена для своих малышей выбрали еще десятки молодых родителей по всей стране.

Отметим несколько таких:

Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Ерений, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремий, Эней, Лємуель, Юсуф, Ахилл, Лучезар, Соломон, Михаил-Мир.

Добряна, Афина, Акилина, Звенислава, Феврония, Ругая, Айлин, Шашана, Лилу, Милада, Роксолана, Астрид, Еустасия, Яснодара.