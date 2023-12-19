В минобороны рф заявили об утренней атаке дронами
министерство обороны россии сообщило, что сегодня утром над брянской областью были сбиты два беспилотника.
В Иране перестали работать 70% автозаправок из-за хакерской атаки
Кибератака привела к закрытию примерно 70% иранских АЗС, причем NIORDC связывает этот инцидент с иностранным саботажем, но ожидает, что вскоре нормальная работа восстановится.
В Исландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на исландском полуострове Рейкьянес.
россия 14 декабря впервые с августа применила ракету "Кинжал" для удара по Украине - британская разведка
По данным британской разведки, 14 декабря россия впервые с августа пыталась нанести удар по украинскому военному аэродрому, применив ракету "Кинжал".
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 118 человек
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в китайской провинции Ганьсу недалеко от границы с Цинхаем, в результате чего погибли по меньшей мере 118 человек и сотни получили ранения. Низкие температуры мешают спасательным работам в горном регионе.
На севере созданы новые мобильные огневые группы, которые защищают небо Украины не только на суше, но и на воде - Наев
Украинские моряки создали новые мобильные огневые группы в Северной оперативной зоне, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Армия рф обстреляла Очаков на Николаевщине: повреждены здания в рекреационной зоне побережья
Российские войска обстреляли украинский город Очаков в Николаевской области, повредив рекреационную прибрежную зону, но без жертв, сообщил Виталий Ким.
Хмельницкая область: во время ночной атаки дронов рф пострадавших среди гражданских не зафиксировано
В Хмельницкой области украинские силы сбили два российских беспилотника "шахед"; никто из гражданских лиц и объектов инфраструктуры не пострадал.
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
В абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса по блокировке налоговых накладных.
Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 80 раз, выпустили 9 беспилотников: есть повреждения
Российские войска атаковали Запорожскую область 84 раза за сутки, включая 9 ударов с беспилотников, обошлось без жертв.