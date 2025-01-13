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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В минобороны рф заявили о якобы атаке дронов на инфраструктуру "Турецкого потока": что известно

В минобороны рф заявили о якобы атаке дронов на инфраструктуру "Турецкого потока": что известно

Киев  •  УНН

 • 9849 просмотра

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минобороны рф сообщило об атаке 9 беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. По их данным, станция получила незначительные повреждения, но подача газа продолжается в штатном режиме.

В российском оборонном ведомстве утверждают о якобы отражении атаки 9 беспилотников на компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение мо рф в Telegram.

Детали

По данным мо рф, атака состоялась 11 января. В российском ведомстве обвинили Киев в попытке якобы прекратить поставки газа в европейские страны атакой на инфраструктуру компрессорной станции "Русская" в краснодарском крае.

"Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. Вследствие падения осколков одного БПЛА получили незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская". Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром" последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено", - говорится в заявлении минобороны рф.

Отмечается, что подача газа по "Турецкому потоку" продолжается в штатном режиме.

Воронеж атаковали дроны, прогремели мощные взрывы13.01.25, 07:18 • 18706 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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