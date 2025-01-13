В міноборони рф заявили про нібито атаку дронів на інфраструктуру "Турецького потоку": що відомо

У російському оборонному відомстві стверджують про буцімто відбиття атаки 9 безпілотників на компресорну станцію "Російська" в Гай-Кодзорі, яка забезпечує подачу газу трубопроводом "Турецький потік". Про це УНН повідомляє із посиланням на допис мо рф у Telegram.

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За даними мо рф, атака відбулась 11 січня. У російському відомстві звинуватили Київ у намаганні нібито припинити постачання газу до європейських країн атакою на інфраструктуру компресорної станції "Російська" в краснодарському краї.

"Постраждалих серед обслуговуючого персоналу компресорної станції і руйнувань немає. Унаслідок падіння осколків одного БПЛА зазнала незначних пошкоджень будівля та обладнання газовимірювальної станції на території КС "Руська". Черговими розрахунками з аварійного реагування ПАТ "Газпром" наслідки падіння осколків оперативно усунуто, обладнання відновлено", - йдеться у заяві міноборони рф.

Зазначається, що подача газу "Турецьким потоком" триває у штатному режимі.

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