В минобороны рф предложили Украине прекратить обстрел Константиновки якобы ради передачи тел
Киев • УНН
Россия предложила Украине прекратить огонь в Константиновке 6 июля для гуманитарной акции. Президент Зеленский опроверг заявление путина о захвате города.
В минобороны рф предложили Украине с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля прекратить обстрел Константиновки. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В минобороны рф отмечают, что в связи с "освобождением" Константиновки российская сторона якобы готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших ВСУ.
"Украина должна проинформировать командование РФ о решении о передаче тел до 12:00 мск 5 июля", - сообщили в минобороны рф.
Напомним
Накануне пресс-секретарь путина дмитрий песков сообщил, что Константиновка полностью взята. путин заявил о создании "зоны безопасности" в Харьковской и Сумской областях.
Заявление путина о полном захвате Константиновки является ложью - ISW04.07.26, 06:35 • 16688 просмотров
Впоследствии Президент Зеленский заявил, что заявление путина о захвате Константиновки является неправдой. Он предложил путину встретиться там для дипломатических решений, но подчеркнул, что тот не перейдет фронт.