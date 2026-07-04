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В минобороны рф предложили Украине прекратить обстрел Константиновки якобы ради передачи тел

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Россия предложила Украине прекратить огонь в Константиновке 6 июля для гуманитарной акции. Президент Зеленский опроверг заявление путина о захвате города.

В минобороны рф предложили Украине прекратить обстрел Константиновки якобы ради передачи тел

В минобороны рф предложили Украине с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля прекратить обстрел Константиновки. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В минобороны рф отмечают, что в связи с "освобождением" Константиновки российская сторона якобы готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших ВСУ.

"Украина должна проинформировать командование РФ о решении о передаче тел до 12:00 мск 5 июля", - сообщили в минобороны рф.

Напомним

Накануне пресс-секретарь путина дмитрий песков сообщил, что Константиновка полностью взята. путин заявил о создании "зоны безопасности" в Харьковской и Сумской областях.

Заявление путина о полном захвате Константиновки является ложью - ISW04.07.26, 06:35 • 16688 просмотров

Впоследствии Президент Зеленский заявил, что заявление путина о захвате Константиновки является неправдой. Он предложил путину встретиться там для дипломатических решений, но подчеркнул, что тот не перейдет фронт.

Антонина Туманова

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