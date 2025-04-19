В минобороны рф назвали условия, при которых оккупанты будут соблюдать “пасхальное перемирие”

В министерстве обороны рф заявили, что "пасхальное перемирие" начнет действовать с 18 часов 19 апреля до нулевого часа 21 апреля при условии его взаимного соблюдения украинской стороной, передает УНН.

В соответствии с решением верховного главнокомандующего вс рф, командующий Объединенной группировки войск (сил) генерал армии валерий герасимов накануне православного праздника Пасхи отдал указания всем командующим группировок в зоне "специальной военной операции" о прекращении огня и ведения боевых действий с 18 часов московского времени 19 апреля до нулевого часа 21 апреля