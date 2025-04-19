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В минобороны рф назвали условия, при которых оккупанты будут соблюдать “пасхальное перемирие”

Киев • УНН

 • 1574 просмотра

Минобороны рф заявило, что "пасхальное перемирие" будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения Украиной.

В минобороны рф назвали условия, при которых оккупанты будут соблюдать “пасхальное перемирие”

В министерстве обороны рф заявили, что "пасхальное перемирие" начнет действовать с 18 часов 19 апреля до нулевого часа 21 апреля при условии его взаимного соблюдения украинской стороной, передает УНН.

В соответствии с решением верховного главнокомандующего вс рф, командующий Объединенной группировки войск (сил) генерал армии валерий герасимов накануне православного праздника Пасхи отдал указания всем командующим группировок в зоне "специальной военной операции" о прекращении огня и ведения боевых действий с 18 часов московского времени 19 апреля до нулевого часа 21 апреля 

- говорится в сообщении.

В минобороны рф заявили, что режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться войсками рф при условии его взаимного соблюдения украинской стороной.

Напомним

российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.

Павел Башинский

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