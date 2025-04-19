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У міноборони рф назвали умови, за яких окупанти будуть дотримуватися “великоднього перемир'я”

Київ • УНН

 • 1550 перегляди

Міноборони рф заявило, що "великоднє перемир’я" діятиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Режим припинення вогню буде дотримуватися за умови його взаємного дотримання Україною.

У міноборони рф назвали умови, за яких окупанти будуть дотримуватися “великоднього перемир'я”

У міністерстві оборони рф заявили, що "великоднє перемир’я" почне діяти з 18 години 19 квітня до нульової години 21 квітня за умови його взаємного дотримання українською стороною, передає УНН.

Відповідно до рішення верховного головнокомандувача зс рф, командувач Об'єднаного угруповання військ (сил) генерал армії валерій герасимов напередодні православного свята Великодня віддав вказівки всім командувачам угруповань у зоні "спеціальної військової операції" про припинення вогню та ведення бойових дій із 18-ї години московського часу 19 квітня до нульової години 21 квітня 

- йдеться в повідомленні.

У міноборони рф заявили, що режим припинення вогню вводиться в гуманітарних цілях і буде дотримуватися військами рф за умови його взаємного дотримання українською стороною.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

Павло Башинський

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