В Минобороны Польши заявили, что Европа и партнеры "без особых усилий" могут собрать для Украины 100 танков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Очепа в комментарии WP.PL заявил, что страны-партнеры сегодня без “особых усилий” могут собрать для Украины 100 танков, передает УНН.
Детали
Комментируя поставки Украине боевых танков, представитель Минобороны Польши отметил, что на сегодня Европа, США, и возможно Канада без особых усилий смогли бы собрать для Украины 100 боевых танков.
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“Каждый день промедления является смертным грехом перед защитниками Украины, он стоит жизни этих людей, и поэтому для Европы чрезвычайно важно сдать этот экзамен”, – отметил Очепа.
Дополнение
Правительство Германии сообщило о поставках Украине танков Leopard 2, изначально речь идет об отправке Германией 14 танков.
Как сообщило издание Der Spiegel, Украина должна получить от Европы всего 80 основных боевых танков в рамках помощи.