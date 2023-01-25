В Минобороны Польши заявили, что Европа и партнеры "без особых усилий" могут собрать для Украины 100 танков

Детали

Комментируя поставки Украине боевых танков, представитель Минобороны Польши отметил, что на сегодня Европа, США, и возможно Канада без особых усилий смогли бы собрать для Украины 100 боевых танков.

Цитата

“Каждый день промедления является смертным грехом перед защитниками Украины, он стоит жизни этих людей, и поэтому для Европы чрезвычайно важно сдать этот экзамен”, – отметил Очепа.

Дополнение

Правительство Германии сообщило о поставках Украине танков Leopard 2, изначально речь идет об отправке Германией 14 танков.

Как сообщило издание Der Spiegel, Украина должна получить от Европы всего 80 основных боевых танков в рамках помощи.