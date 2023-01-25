В Міноборони Польщі заявили, що Європа та партнери “без особливих зусиль” можуть зібрати для України 100 танків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Заступник міністра національної оборони Польщі Марцін Очепа у коментарі WP.PL заявив, що країни-партнери сьогодні без “особливих зусиль” можуть зібрати для України 100 танків, передає УНН.
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Коментуючи постачання Україні бойових танків, представник Міноборони Польщі зазначив, що на сьогодні Європа, США, та можливо Канада без особливих зусиль змогли б зібрати для України 100 бойових танків.
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“Кожен день зволікання є смертним гріхом перед захисниками України, він коштує життя цих людей, і тому для Європи надзвичайно важливо скласти цей іспит”, – зазначив Очепа.
Доповнення
Уряд Німеччини повідомив про постачання Україні танків Leopard 2, спочатку ідеться про відправку Німеччиною 14 танків.
Як повідомило видання Der Spiegel, Україна має отримати від Європи всього 80 основних бойових танків в рамках допомоги.