В Минобороны показали, какими шлемами обеспечены бойцы ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Пять образцов шлемов боевых баллистических поставлено на обеспечение в ВСУ. Каждая из моделей прошла военные (опытные) испытания в подразделениях Вооруженных Сил Украины. Об этом рассказали в Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, пишет Минобороны, передает УНН.
Детали
«На фото - шлем полноразмерный и шлем с высокой обрезкой. Они идентичны, только в одной модели есть вырезы для ушей. В шлеме есть боковые рейлинги для крепления наушников специальных, фонарей и фронтальное крепление для приборов ночного видения, тепловизоров, камеры и т.д. Данные шлемы 1-го класса защиты. Должны выдерживать 5 выстрелов пулей 9мм Makarov, 5 выстрелов пулей 9мм Luger. Оболочка шлема должна обеспечивать устойчивость к поражению типовыми имитаторами осколков массой 1,1 г, которые имеют скорость V50 не менее 670 м/с, выпущенных с дистанции 5 м», - рассказывают специалисты по разработке вещевого имущества ВСУ.
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Технической спецификацией Минобороны определены требования к размерам, анатомическим зонам перекрытия головы шлема боевого баллистического. Для каждого размера определен вес, ведь согласно военному стандарту, рекомендуемый вес шлема должен составлять не более 1,5 кг.
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«В течение тестирования шлемов меняли подвесную систему, крепления, подушечки, их форму, размеры, пока не отшлифовали до максимального удобства. После получения положительных актов от воинских частей, производители отправляли шлемы на баллистические и небаллистические испытания. По результатам мы получили протоколы о соответствии нашим требованиям и утвердили пять образцов шлемов. В настоящее время проводятся военные (опытные) испытания новых моделей шлемов (одна - украинского и две - иностранных производителей)», - добавили в Центральном управлении.
Мероприятия по обеспечению личного состава ВСУ современными и высококачественными средствами индивидуальной защиты продолжаются.
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