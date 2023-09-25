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В Міноборони показали, якими шоломами забезпечені бійці ЗСУ

В Міноборони показали, якими шоломами забезпечені бійці ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. П’ять зразків шоломів бойових балістичних поставлено на забезпечення в ЗСУ. Кожна з моделей пройшла військові (дослідні) випробування в підрозділах Збройних Сил України. Про це розповіли у Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, пише Міноборони, передає УНН.

Деталі

«На фото - шолом повнорозмірний та шолом з високою обрізкою. Вони ідентичні, тільки в одній моделі є вирізи для вух. В шоломі є бічні рейлінги для кріплення навушників спеціальних, ліхтарів та фронтальне кріплення для приладів нічного бачення, тепловізорів, камери і т.д. Дані шоломи 1-го класу захисту. Повинні витримувати 5 пострілів кулею 9мм Makarov, 5 пострілів кулею 9мм Luger. Оболонка шолома повинна забезпечувати стійкість до ураження типовими імітаторами уламків масою 1,1 г, які мають швидкість V50 не менше 670 м/с, випущених з дистанції 5 м», - розповідають фахівці з розробки речового майна ЗСУ.

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Технічною специфікацією Міноборони визначено вимоги щодо розмірів, анатомічних зон перекриття голови шолома бойового балістичного. Для кожного розміру визначена вага, адже згідно з військовим стандартом, рекомендована вага шолома повинна становити не більше 1,5 кг.

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«Впродовж тестувань шоломів змінювали підвісну систему, кріплення, подушечки, їх форму, розміри, поки не відшліфували до максимальної зручності. Після отримання позитивних актів від військових частин, виробники відправляли шоломи на балістичні та небалістичні випробування. За результатами ми отримали протоколи про відповідність нашим вимогам і затвердили п’ять зразків шоломів. На даний час проводяться військові (дослідні) випробування нових моделей шоломів (одна - українського та дві - іноземних виробників)», - додали в Центральному управлінні.

Заходи із забезпечення особового складу ЗСУ сучасними та високоякісними засобами індивідуального захисту продовжуються. 

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