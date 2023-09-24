Золотий симаргл та срібний сокіл: Міноборони розробило нові нарукавні знаки для десантників

Цитата

“Для захисників 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ розроблено нарукавний знак у вигляді геральдичного щита перетятого понижено крутоподібно на червоний (марун) та темно-зелений кольори. Центральним елементом є крокуючий симаргл у червоному полі, що тримає золотий полум’яний меч вістрям донизу. Специфіку діяльності військової частини підкреслює срібний єгерський ріжок у поєднанні з темно-зеленим кольором”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що затверджено малюнок на рукаві воїнів 82—ої окремої бригади ДШВ, який зображає срібного озброєного сокола в маруновому полі. Нарукавний знак до парадного однострою має вигляд червоного геральдичного щита зі срібним кантом.

“Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ продовжує оновлювати мілітарну геральдику”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Міноборони відроджує українську традиційну історичну геральдику.