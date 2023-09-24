Золотой симаргл и серебряный сокол: Минобороны разработало новые нарукавные знаки для десантников
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Минобороны утверждено для 71-й и 82–ой бригад украинских десантников новые нарукавные знаки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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“Для защитников 71-й отдельной егерской бригады ДШВ разработан нарукавный знак в виде геральдического щита перетянутого пониженно крутообразно на красный (марун) и темно-зеленый цвета. Центральным элементом является шагающий симаргл в красном поле, который держит золотой пламенный меч острием вниз. Специфику деятельности воинской части подчеркивает серебряный егерский рожок в сочетании с темно-зеленым цветом”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что утвержден рисунок на рукаве воинов 82—ой отдельной бригады ДШВ, изображающий серебряного вооруженного сокола в маруновом поле. Нарукавный знак к парадной форме имеет вид красного геральдического щита с серебряным кантом.
“Центральное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ продолжает обновлять милитарную геральдику”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Минобороны возрождает украинскую традиционную историческую геральдику.