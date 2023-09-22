"ШаБля" відправляється на поле бою. Міноборони дало винаходу "зелене світло"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Міноборони допустило до експлуатації перший розвідницький бойовий модуль "ШаБля", пише УНН, з посиланням на відомство.
Деталі
Оборонне відомство повідомило, що допустило до експлуатації відразу три зразки першого дистанційно-керованого бойового модуля «ШаБля». Його застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога.
У відомстві зауважили, що завдяки командній роботі розробників та Акселератора Міноборони вдалось пришвидшити подолання перешкод на шляху допуску «ШаБлі» до експлуатації.
«Ми раді, що українську «ШаБлю» високо оцінюють не тільки наші воїни та в Міноборони, але й такі великі друзі України, як експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон», — прокоментував лідер команди розробників.
Доповнення
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, під час візиту до Києва у вересні, оглянув автоматичну турель "Шабля", українського виробництва. Про це тоді повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Зазначається, що автоматична турель "ШаБля" для крупнокаліберного кулемета являє собою рухому платформу з можливістю установки АГС, ПКТ, ПКМ. Також на модуль передбачається встановлення відеокамери, тепловізора, далекоміра та іншої оптики. Модуль призначений для знищення живої сили і легкої бронетехніки. Перебуваючи в броньованому автомобілі, або дистанційно координуючи платформою, оператор залишається в безпеці. Завдяки максимально спрощеній й надійній конструкції «Шаблі» вона швидко ремонтується.
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