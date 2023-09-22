"ШаБля" отправляется на поле боя. Минобороны дало изобретению "зеленый свет"

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Минобороны допустило к эксплуатации первый разведывательный боевой модуль "ШаБля", пишет УНН, со ссылкой на ведомство

Детали

Оборонное ведомство сообщило, что допустило к эксплуатации сразу три образца первого дистанционно-управляемого боевого модуля «ШаБля».  Его применяют для ведения разведки с целью обнаружения целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями врага.

В ведомстве отметили, что благодаря командной работе разработчиков и Акселератора Минобороны удалось ускорить преодоление препятствий на пути допуска «ШаБли» к эксплуатации.

 «Мы рады, что украинскую «ШаБлю» высоко оценивают не только наши воины и в Минобороны, но и такие большие друзья Украины, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон», — прокомментировал лидер команды разработчиков.

Дополнение

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, во время визита в Киев в сентябре, осмотрел автоматическую турель "Сабля", украинского производства. Об этом тогда сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Отмечается, что автоматическая турель "ШаБля" для крупнокалиберного пулемета представляет собой подвижную платформу с возможностью установки АГС, ПКТ, ПКМ. Также на модуль предусматривается установка видеокамеры, тепловизора, дальномера и другой оптики. Модуль предназначен для уничтожения живой силы и легкой бронетехники. Находясь в бронированном автомобиле, или дистанционно координируя платформой, оператор остается в безопасности. Благодаря максимально упрощенной и надежной конструкции «Сабли» она быстро ремонтируется.

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