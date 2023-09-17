Міноборони допустило до експлуатації у військах першу вітчизняну РЛС вимірювання швидкості польоту

Деталі

Зазначається, що вітчизняна РЛС вимірювання швидкості польоту снарядів надійде на озброєння артилерійських підрозділів.

До цього українські артилеристи користувались або застарілими радянськими АБС-1 або данськими системами Weibel.

Тепер гармаші матимуть у розпорядженні вітчизняний пристрій, який, за виключенням елементної бази, компонується комплектуючими українського походження. До того ж математичний апарат та програмне забезпечення є повністю українською розробкою.

Цитата

«Зазначена РЛС підвищить точність роботи української артилерії, а відтак зменшить витрати боєприпасів», – зазначив представник компанії-розробника.

Виріб призначено для вимірювання початкової швидкості балістичних об’єктів (снарядів та куль) різного калібру. Вимірювач може бути розміщений двома способами – як на тринозі, так і на САУ – та може бути інтегрований в системи артилерійського вогню.

Технічні характеристики:



діапазон вимірюваних швидкостей: 50-2000 м/с



калібр балістичних об’єктів, що виявляються: від 4.5 мм



Наголошується, що завдяки діяльності Акселератора Міноборони, процедура допуску до експлуатації радара була максимально швидкою.

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