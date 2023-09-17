Минобороны допустило к эксплуатации в войсках первую отечественную РЛС измерения скорости полета

Детали

Отмечается, что отечественная РЛС измерения скорости полета снарядов поступит на вооружение артиллерийских подразделений. До этого украинские артиллеристы пользовались или устаревшими советскими АБС-1 или датскими системами Weibel.

Теперь артиллеристы будут иметь в распоряжении отечественное устройство, которое, за исключением элементной базы, компонуется комплектующими украинского происхождения. К тому же математический аппарат и программное обеспечение является полностью украинской разработкой.

Цитата

«Указанная РЛС повысит точность работы украинской артиллерии, а затем уменьшит расходы боеприпасов», – отметил представитель компании-разработчика.

Изделие предназначено для измерения начальной скорости баллистических объектов (снарядов и пуль) различного калибра. Измеритель может быть размещен двумя способами – как на треноге, так и на САУ – и может быть интегрирован в системы артиллерийского огня.

Технические характеристики:



диапазон измеряемых скоростей: 50-2000 м/с



калибр обнаруживаемых баллистических об’ектов: от 4.5 мм



Отмечается, что благодаря деятельности Акселератора Минобороны, процедура допуска к эксплуатации радара была максимально быстрой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это просто бомба-ракета-петарда!" - украинские военные оценили работу отечественного дрона KH-S7