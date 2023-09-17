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Минобороны допустило к эксплуатации в войсках первую отечественную РЛС измерения скорости полета

Минобороны допустило к эксплуатации в войсках первую отечественную РЛС измерения скорости полета

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в войсках первую отечественную радиолокационную станцию измерения скорости полета снаряда 112L4, сообщили в оборонном ведомстве, передает УНН.

Детали

Отмечается, что отечественная РЛС измерения скорости полета снарядов поступит на вооружение артиллерийских подразделений. До этого украинские артиллеристы пользовались или устаревшими советскими АБС-1 или датскими системами Weibel.

Теперь артиллеристы будут иметь в распоряжении отечественное устройство, которое, за исключением элементной базы, компонуется комплектующими украинского происхождения. К тому же математический аппарат и программное обеспечение является полностью украинской разработкой. 

Цитата

«Указанная РЛС повысит точность работы украинской артиллерии, а затем уменьшит расходы боеприпасов», – отметил представитель компании-разработчика.

Изделие предназначено для измерения начальной скорости баллистических объектов (снарядов и пуль) различного калибра. Измеритель может быть размещен двумя способами – как на треноге, так и на САУ – и может быть интегрирован в системы артиллерийского огня.

Технические характеристики:

  • диапазон измеряемых скоростей: 50-2000 м/с
  • калибр обнаруживаемых баллистических об’ектов: от 4.5 мм

Отмечается, что благодаря деятельности Акселератора Минобороны, процедура допуска к эксплуатации радара была максимально быстрой.

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