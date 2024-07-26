В Министерстве культуры и информационной политики Украины надеются, что народные депутаты рассмотрят законопроект о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины на ближайшем заседании Верховной Рады. Об этом сообщил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Я надеюсь, что коллеги-депутаты с пониманием относятся к необходимости принятия соответствующих законодательных изменений. Я думаю, это будет один из первых законопроектов, который будет рассматривать Верховная Рада после того, как соберется на пленарные заседания - рассказал Карандеев.

По его словам, в законопроекте в перечне оснований, за которые награжденное лицо может быть лишено соответствующей награды, будут не только уголовные, тяжелые и особо тяжелые правонарушения, но и в том числе действия, направленные на дискредитацию позиции Украины, направленные против политики мира, против национального достоинства и национальной безопасности.

«Эти нормы предлагаются в законопроекте включить в ряд законов Украины. Главные из них - это Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс, закон о государственных наградах, налоговое законодательство. То есть, депутаты имеют возможность, рассмотрев законопроект, добавить в перечень наказаний лишение государственных наград. То есть Президент предлагает именно такую дефиницию, что лишение наград является одним из видов наказания за совершение преступления против человека, против страны. Этот перечень достаточно широк», - рассказал Карандеев.

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Также, по его словам, законопроект предусматривает два инструмента принятия решения - это судебное решение, а также решение СНБО.

Кроме того, он сообщил, что официально министерство не составляло список предателей.

«Официально министерство не составляло такой список, поскольку у нас не было законодательных оснований. Однако, эту работу провела общественность, и мы этому тоже способствовали, потому что понимаем, что это тот подготовительный этап, который надо пройти, собрать данные. Сейчас у нас есть официально перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности», - сказал Карандеев.

Он сообщил, что этот перечень был введен ВР как форма ограничения по присутствию в национальном информационном пространстве для тех лиц, которые являются гражданами других стран, которые отрицали агрессию России против Украины.

«Этот перечень есть, и в том числе там есть лица, которые действительно являются носителями государственных званий, или награждены орденами», - отметил Карандеев.

Дополнение

16 июля в ВР зарегистрировали законопроект № 11410 о внесении изменений в УК Украины, УПК Украины и другие законодательные акты Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.