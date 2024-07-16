Зеленский инициировал законопроект о лишении предателей госнаград

Президент Владимир Зеленский инициировал законопроект о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

"Подписал сегодня два документа. Первый - указ по награждению государственными наградами наших воинов. 266 фамилий. Воины различных элементов Сил обороны Украины", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что все они абсолютно заслуживают уважения.

"И второй документ: мною инициирован законопроект, который способен восстановить справедливость именно в вопросах о том, кого мы уважаем, а кто в результате своих собственных действий потерял право на любое уважение от украинцев. Это законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно лишения государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины", - рассказал Зеленский.

По его словам, это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в том числе Героя Украины, ордена "За заслуги" и другие, но выбрал для себя не Украину - выбрал врага и сейчас поддерживает россию так или иначе или вообще находится на ее территории.

"Нужен правовой механизм реального лишения таких лиц всех государственных наград Украины и почетных званий. Они заслуживают только на одно "звание": предатели. А "наградой" им будет ответственность перед Украиной и нашими людьми за все совершенное против Украины, против нашего государства, против нашей независимости. Я прошу Верховную Раду рассмотреть этот законопроект уже в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.

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