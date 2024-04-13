С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

В 2024 году СБУ открыла уголовные дела о государственной измене по фактам коллаборационистской деятельности, о пособничестве государству-агрессору, по фактам передачи врагу информации о ВСУ. Об этом сообщил Председатель СБУ Василий Малюк во время выступления на Конгрессе местных и региональных советов при Президенте Украины, пишет УНН.

Малюк говорит, что с начала 2024 года СБУ инициировала 352 уголовных дела в связи с государственной изменой, при этом 98 человек уже осуждены. Также было открыто 807 производств за коллаборационизм, из которых 177 человек получили приговоры, 108 дел было возбуждено за содействие государству-агрессору с 7 осужденными, и 66 - в связи с передачей информации о Вооруженных Силах Украины, где 19 человек признаны виновными.

Председатель СБУ также отметил, что агент ФСБ, который помог направить ракетный удар по центру Краматорска в июне 2023 года, был приговорен к пожизненному заключению.

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