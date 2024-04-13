С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  127374 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  128602 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  130436 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  151738 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  124893 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136390 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161476 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139704 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134351 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117771 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

В 2024 году СБУ возбудила 352 уголовных дела за государственную измену, 807 - за коллаборационизм, 108 - за содействие государству-агрессору и 66 - за передачу врагу сведений о Вооруженных силах Украины, с многочисленными обвинительными приговорами в каждой категории.

Война •   •  9911 просмотра
С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

россияне расстреляли гражданское авто в пограничье Черниговской области, погиб мужчина, который вез продукты местным - ОВА

Гражданский мужчина был убит российскими войсками, когда доставлял еду жителям приграничья Черниговской области.

Война •   •  9584 просмотра
россияне расстреляли гражданское авто в пограничье Черниговской области, погиб мужчина, который вез продукты местным - ОВА

Более 4 миллионов украинцев за сезон переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19

За неделю с 1 по 7 апреля ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 121 584 украинца, из них 1 272 новых случая COVID-19.

COVID-19 •   •  8541 просмотра
Более 4 миллионов украинцев за сезон переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19

В рф целая область уходит под воду: подтоплено более 30 тысяч жилых домов

Почти 30 000 жилых домов и дачных участков были затоплены в российской оренбургской области из-за сильного наводнения, более 13 000 человек были эвакуированы, а сотни обратились за медицинской помощью.

Новости Мира •   •  9101 просмотра
В рф целая область уходит под воду: подтоплено более 30 тысяч жилых домов

Хотели продать через даркнет: белорусы похитили из немецкого товарного поезда 40 штурмовых винтовок

Двое белорусов похитили 40 штурмовых винтовок натовского образца из грузового поезда в Германии, чтобы продать их через даркнет, но были арестованы полицией после спецоперации.

Новости Мира •   •  9682 просмотра
Хотели продать через даркнет: белорусы похитили из немецкого товарного поезда 40 штурмовых винтовок

Баллистическая ракета долетает из Крыма до Одессы за минуту: Кипер призвал не игнорировать сигналы тревоги

Глава Одесской областной государственной администрации предупреждает о постоянной угрозе ракетных и беспилотных атак со стороны Крыма.

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Баллистическая ракета долетает из Крыма до Одессы за минуту: Кипер призвал не игнорировать сигналы тревоги

СБУ разоблачила 47 агентурных сетей в прошлом году и еще 11 с начала этого года

В 2023 году Служба безопасности Украины разоблачила 47 агентурных сетей, а с начала 2024 года - еще 11.

Война •   •  9272 просмотра
СБУ разоблачила 47 агентурных сетей в прошлом году и еще 11 с начала этого года

В Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона, ранили водителя "скорой" - прокуратура

Российские войска атаковали несколько сел в Харьковской области, ранив мирных жителей и повредив жилые дома, в том числе сбросив боеприпас с беспилотника, который ранил водителя бригады экстренной медицинской помощи.

Война •   •  9882 просмотра
В Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона, ранили водителя "скорой" - прокуратура

В Украине растет заболеваемость коклюшем. Как распознать и предотвратить - ответ Минздрава

Заболеваемость коклюшем в Украине за первые два месяца 2024 года существенно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - зафиксировано 515 случаев, преимущественно из-за большого количества невакцинированных детей.

Общество •   •  9762 просмотра
В Украине растет заболеваемость коклюшем. Как распознать и предотвратить - ответ Минздрава

Минобороны: законопроект о демобилизации уже в работе и будет готов в ближайшие месяцы

Законопроект о демобилизации будет совместно разрабатываться Министерством обороны и представителями Генерального штаба в течение следующих нескольких месяцев, прежде чем он будет подан в парламент.

Война •   •  12933 просмотра
Минобороны: законопроект о демобилизации уже в работе и будет готов в ближайшие месяцы