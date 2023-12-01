В Министерство обороны назначен новый заместитель по вопросам тылового обеспечения

На Закарпатье пограничники за сутки задержали пятерых мужчин, которые хотели перейти границу с Венгрией

Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались пересечь границу с Венгрией: троих поймали на границе, а двоих нашли в автобусе на Закарпатье. За незаконное пересечение границы мужчины должны были заплатить от 4 до 6 тысяч долларов.