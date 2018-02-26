В МинАПК "похоронили" пятилетнюю программу борьбы с АЧС

Еще год назад специалисты Ассоциации животноводов Украины (АЖУ — ред.) и представители Госпродпотребслужбы разработали “Программу борьбы с АЧС (африканской чумой свиней, — ред.)” на ближайшие 5 лет.

Проект этой программы был передан в профильное министерство для принятия и последующей реализации. Однако в течение года документ так и не был рассмотрен Минагро. В связи с этим АЖУ обратилась к высшему руководству страны с требованием определить четкую стратегию преодоления эпизоотии африканской чумы свиней в Украине. Соответствующее обращение Ассоциация направила Президенту, Кабинету министров, СНБО, Минагрополитики и Госпродпотребслужбе.

В МинАПК по этому поводу объяснили, что сейчас разрабатывают проект Государственной целевой программы развития аграрного сектора экономики на период до 2021 года. Разработка этого документа включена в проект плана приоритетных действий правительства на 2018 год. И сама концепция будущего документа будет предусматривать меры профилактики и ликвидации заболевания АЧС — заявили в министерстве.

“Для обоснования необходимости включения мероприятия „профилактика и ликвидация заболевания африканской чумой свиней“ и определение объемов на его финансирование в Программе были использованы расчеты средств по проекту Программы профилактики и ликвидации АЧС в Украине на 2017-2021 годы”, — отметили в МинАПК.

Таким образом, в ведомстве обратили внимание только на определенную часть разработанного специалистами документа и не намерены одобрять Программу профилактики и ликвидации АЧС в Украине на 2017-2021 годы в целом.

Напомним, по словам председателя Ассоциации животноводов Украины Ирины Пономарь, из-за неэффективных мер АЧС терроризирует Украину более двух лет. Но несмотря на это, Минагрополитики почти год игнорирует Программу борьбы с АЧС, предложенную АЖУ и специалистами.

По подсчетам экспертов, АЧС помешала Украине заработать дополнительные 12 млн долл. на экспорте свинины. А убытки от болезни превышают уже 1 млрд грн.

Неспособность власти эффективно реагировать на распространение болезни привела к значительному подорожанию свинины и сала, констатируют специалисты.

Добавим, что, по словам нардепа С.Тригубенко, преодолеть АЧС уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров и неэффективное использование бюджетных средств.