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В МінАПК "поховали" п’ятирічну програму боротьби з АЧС

В МінАПК "поховали" п’ятирічну програму боротьби з АЧС

Київ • УНН

 • 7516 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Мінагрополітики не має планів затверджувати та впроваджувати державну цільову комплексну Програму із боротьби та профілактики АЧС на 2017—2022 роки, розроблену Асоціацією тваринників України спільно з експертами та науковцями. Про це йдеться у відповіді міністерства на запит УНН.

Ще рік тому фахівці Асоціації тваринників України (АТУ - ред.) та представники Держпродспоживслужби розробили "Програму боротьби з АЧС (африканською чумою свиней - ред.)" на найближчі 5 років.

Проект цієї програми був переданий у профільне міністерство для схвалення та подальшої реалізації. Однак протягом року документ так і не був розглянутий Мінагрополітики. У зв’язку з цим АТУ звернулась до вищого керівництва країни з вимогою вже визначити чітку стратегію подолання епізоотії африканської чуми свиней в Україні. Відповідне звернення Асоціація скерувала Президенту, Кабінету міністрів, РНБО, Мінагрополітики та Держпродспоживслужбі.

В МінАПК з цього приводу пояснили, що наразі розробляють проект Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року. Розробка цього документа включена до проекту плану пріоритетних дій уряду на 2018 рік. І сама концепція майбутнього документа передбачатиме заходи профілактики та ліквідації захворювання на АЧС - заявили у міністерстві.

"Для обґрунтування необхідності включення заходу "профілактика та ліквідація захворювання на африканську чуму свиней" та визначення обсягів на його фінансування в Програмі були використані розрахунки коштів із проекту Програми профілактики та ліквідації АЧС в Україні на 2017-2021 роки", - зазначили в МінАПК.

Таким чином, у відомстві зважили лише на певну частину розробленого фахівцями документа та не мають наміру схвалювати Програму профілактики та ліквідації АЧС в Україні на 2017-2021 роки в цілому.

Нагадаємо, за словами голови Асоціації тваринників України Ірини Паламар, через неефективні заходи АЧС тероризує Україну понад два роки. Та попри це Мінагрополітики майже рік ігнорує Програму боротьби з АЧС, запропоновану АТУ і фахівцями.

За підрахунками експертів, АЧС завадила Україні заробити додаткові 12 млн дол на експорті свинини. А збитки від хвороби перевищують вже 1 млрд грн.

Нездатність влади ефективно реагувати на поширення хвороби призвела до значного подорожчання свинини і сала, констатують фахівці.

Додамо, що, за словами нардепа С.Тригубенка, подолати АЧС уповноваженим органам заважає відсутність професійних кадрів та неефективне використання бюджетних коштів.

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