В Николаеве осудили водителя, который насмерть сбил 4 человек

“3 мая Заводской районный суд г.Николаева, согласившись с доводами государственного обвинения, признал водителя виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.286 и ч.1 ст.135 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких людей, оставление в опасности), назначив реальную меру наказания — 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года”, — отметили в прокуратуре.

Указанная трагедия произошла 15 сентября 2016. Водитель автомобиля BMW, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение требований Правил дорожного движения Украины, а также требования дорожных знаков, совершил наезд на четырех коммунальщиков, которые от полученных травм погибли на месте происшествия. Сразу после наезда водитель-виновник с места происшествия скрылся, тем самым оставив пострадавших в опасности. Почти через час он был задержан правоохранителями в порядке ст.208 УПК Украины.