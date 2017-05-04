В Миколаєві засудили водія, який насмерть збив 4 осіб
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 4 травня. УНН. В Миколаєві суд визнав винним та засудив до реальної міри покарання винуватця резонансної смертельної дорожньо-транспортної пригоди у м.Миколаєві, внаслідок якої загинули чотири працівника комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства, які проводили дорожні роботи з нанесення розмітки на проїзній частині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
“3 травня Заводський районний суд м.Миколаєва, погодившись з доводами державного обвинувачення, визнав водія винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.286 та ч.1 ст.135 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох людей, залишення у небезпеці), призначивши реальну міру покарання — 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки”, — зазначили у прокуратурі.
Вказана трагедія сталася 15 вересня 2016 року. Водій автомобіля BMW, знаходячись за кермом у стані алкогольного сп’яніння, порушуючи вимоги Правил дорожнього руху України, а також вимоги дорожніх знаків, скоїв наїзд на чотирьох комунальників, які від отриманих травм загинули на місці пригоди. Одразу після наїзду водій-винуватець з місця пригоди втік, тим самим залишивши потерпілих у небезпеці. Майже через годину він був затриманий правоохоронцями у порядку ст.208 КПК України.