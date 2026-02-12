В МИД Украины приветствовали присоединение Эстонии к комитету Спецтрибунала по агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Эстонии о присоединении к руководящему комитету Специального трибунала Совета Европы по преступлению агрессии против Украины. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает УНН.

Подробности

Глава МИД назвал это исторической и глубоко обнадеживающей новостью.

Этот прогресс на примере Эстонии является четким и безошибочным сигналом: привлечение к ответственности – это не отдаленное стремление, оно становится реальностью - написал Сибига.

Он подчеркнул, что правосудие за преступление агрессии имеет важное значение для восстановления международного права и предотвращения повторения таких преступлений.

"Правосудие за преступление агрессии имеет важное значение для восстановления международного права и обеспечения того, чтобы такие преступления никогда не повторялись. Я призываю наших партнеров присоединиться к этим усилиям. Импульс уже есть - и он не должен замедляться", - резюмировал Сибига.

Напомним

