В МИД Украины приветствовали присоединение Эстонии к комитету Спецтрибунала по агрессии РФ

Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 10802 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 19237 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 15914 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 16117 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 17099 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 24775 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 17881 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21269 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 34963 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25019 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Сырский провел совещание с командирами ДШВ по логистике, восстановлению техники и медицинской эвакуации11 февраля, 17:35 • 2706 просмотра
Во всех регионах Украины 12 февраля будут действовать графики почасовых отключений света11 февраля, 18:18 • 2528 просмотра
Воины ВСУ запустили флешмоб "Память не является нарушением" в поддержку украинских олимпийцевPhoto11 февраля, 18:18 • 2896 просмотра
Четверо погибших и трое раненых на Днепропетровщине после вражеских ударов11 февраля, 21:26 • 3576 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы00:39 • 9738 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 24777 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 22703 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 24986 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 34964 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 47263 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Марк Рютте
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Израиль
Швеция
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 11341 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 13840 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 15570 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 17656 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 33717 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times
Сериал

В МИД Украины приветствовали присоединение Эстонии к комитету Спецтрибунала по агрессии РФ

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Эстонии присоединиться к руководящему комитету Специального трибунала Совета Европы по преступлению агрессии против Украины. Этот шаг является четким сигналом к привлечению к ответственности и восстановлению международного права.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Эстонии о присоединении к руководящему комитету Специального трибунала Совета Европы по преступлению агрессии против Украины. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает УНН.

Подробности

Глава МИД назвал это исторической и глубоко обнадеживающей новостью.

Этот прогресс на примере Эстонии является четким и безошибочным сигналом: привлечение к ответственности – это не отдаленное стремление, оно становится реальностью

- написал Сибига.

Он подчеркнул, что правосудие за преступление агрессии имеет важное значение для восстановления международного права и предотвращения повторения таких преступлений.

"Правосудие за преступление агрессии имеет важное значение для восстановления международного права и обеспечения того, чтобы такие преступления никогда не повторялись. Я призываю наших партнеров присоединиться к этим усилиям. Импульс уже есть - и он не должен замедляться", - резюмировал Сибига.

Напомним

Эстония добавила 1073 российских боевиков в список невъездных в Шенгенскую зону. Эти лица совершали преступления в Украине и представляют угрозу для европейской безопасности.

Зеленский обсудил с главой МИД Эстонии дополнительные взносы в программу PURL и укрепление ПВО06.02.26, 15:43 • 3533 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Совет Европы
Эстония
Украина