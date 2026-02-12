В МИД Украины приветствовали присоединение Эстонии к комитету Спецтрибунала по агрессии РФ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Эстонии присоединиться к руководящему комитету Специального трибунала Совета Европы по преступлению агрессии против Украины. Этот шаг является четким сигналом к привлечению к ответственности и восстановлению международного права.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает УНН.
Глава МИД назвал это исторической и глубоко обнадеживающей новостью.
Этот прогресс на примере Эстонии является четким и безошибочным сигналом: привлечение к ответственности – это не отдаленное стремление, оно становится реальностью
Он подчеркнул, что правосудие за преступление агрессии имеет важное значение для восстановления международного права и предотвращения повторения таких преступлений.
"Правосудие за преступление агрессии имеет важное значение для восстановления международного права и обеспечения того, чтобы такие преступления никогда не повторялись. Я призываю наших партнеров присоединиться к этим усилиям. Импульс уже есть - и он не должен замедляться", - резюмировал Сибига.
Эстония добавила 1073 российских боевиков в список невъездных в Шенгенскую зону. Эти лица совершали преступления в Украине и представляют угрозу для европейской безопасности.
