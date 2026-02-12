В МЗС України привітали приєднання Естонії до комітету Спецтрибуналу щодо агресії рф

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Естонії про приєднання до керівного комітету Спеціального трибуналу Ради Європи щодо злочину агресії проти України. Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє УНН.

Деталі

Глава МЗС назвав це історичною та глибоко обнадійливою новиною.

Цей прогрес на прикладі Естонії є чітким і безпомилковим сигналом: притягнення до відповідальності - це не віддалене прагнення, воно стає реальністю - написав Сибіга.

Він підкреслив, що правосуддя за злочин агресії має важливе значення для відновлення міжнародного права та запобігання повторенню таких злочинів.

"Правосуддя за злочин агресії має важливе значення для відновлення міжнародного права і забезпечення того, щоб такі злочини ніколи не повторювалися. Я закликаю наших партнерів приєднатися до цих зусиль. Імпульс вже є - і він не повинен сповільнюватись", - резюмував Сибіга.

