В МЗС України привітали приєднання Естонії до комітету Спецтрибуналу щодо агресії рф

Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 10833 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 19325 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 15960 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 16158 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 17130 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 24822 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 17897 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21275 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 34983 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25022 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сирський провів нараду з командирами ДШВ щодо логістики, відновлення техніки та медичної евакуації
11 лютого, 17:35 • 2722 перегляди
В усіх регіонах України 12 лютого діятимуть графіки погодинних відключень світла
11 лютого, 18:18 • 2548 перегляди
Воїни ЗСУ запустили флешмоб "Пам'ять не є порушенням" на підтримку українських олімпійців
11 лютого, 18:18 • 2916 перегляди
Четверо загиблих та троє поранених на Дніпропетровщині після ворожих ударів
11 лютого, 21:26 • 3622 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи
00:39 • 9790 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 13:50 • 24821 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів
11 лютого, 12:28 • 22734 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити
11 лютого, 10:54 • 25010 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 34983 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція
10 лютого, 13:55 • 47280 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Марк Рютте
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Ізраїль
Швеція
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 57
11 лютого, 16:53 • 11369 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручини
11 лютого, 14:59 • 13855 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів
11 лютого, 12:28 • 15586 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ
11 лютого, 08:43 • 17668 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт
9 лютого, 17:00 • 33726 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Серіали

В МЗС України привітали приєднання Естонії до комітету Спецтрибуналу щодо агресії рф

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Естонії приєднатися до керівного комітету Спеціального трибуналу Ради Європи щодо злочину агресії проти України. Цей крок є чітким сигналом до притягнення до відповідальності та відновлення міжнародного права.

В МЗС України привітали приєднання Естонії до комітету Спецтрибуналу щодо агресії рф

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Естонії про приєднання до керівного комітету Спеціального трибуналу Ради Європи щодо злочину агресії проти України. Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє УНН.

Деталі

Глава МЗС назвав це історичною та глибоко обнадійливою новиною.

Цей прогрес на прикладі Естонії є чітким і безпомилковим сигналом: притягнення до відповідальності - це не віддалене прагнення, воно стає реальністю

- написав Сибіга.

Він підкреслив, що правосуддя за злочин агресії має важливе значення для відновлення міжнародного права та запобігання повторенню таких злочинів.

"Правосуддя за злочин агресії має важливе значення для відновлення міжнародного права і забезпечення того, щоб такі злочини ніколи не повторювалися. Я закликаю наших партнерів приєднатися до цих зусиль. Імпульс вже є - і він не повинен сповільнюватись", - резюмував Сибіга.

Нагадаємо

Естонія додала 1073 російських бойовиків до списку нев'їзних до Шенгенської зони. Ці особи скоювали злочини в Україні та становлять загрозу для європейської безпеки.

Зеленський обговорив з главою МЗС Естонії додаткові внески у програму PURL та зміцнення ППО06.02.26, 15:43 • 3533 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рада Європи
Естонія
Україна