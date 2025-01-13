В МИД Украины предупредили о последствиях торговли ворованным украинским зерном

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что россия продолжает торговать ворованным украинским зерном, а каждый, кто его принимает, является соучастником кражи. Украина передала соответствующим сторонам ноты протеста, предупредив их о последствиях. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.

россия продолжает торговать ворованным украинским зерном. Каждый, кто его принимает, является соучастником кражи. Мы видим каждое соответствующее движение и действие. Мы передали соответствующим сторонам ноты протеста, предупредив их о последствиях такой незаконной деятельности - написал Сибига.

Он отметил, что Украина обратится в Международную морскую организацию из-за того, что российские суда отключают транспондеры.

У нас есть данные, подтверждающие происхождение зерна и пути его транспортировки из временно оккупированных украинских портов. Если эти противоправные действия будут продолжаться, мы будем принимать жесткие меры, в том числе с использованием всех доступных политических, экономических и правовых инструментов. Как следствие, ко всем вовлеченным судам, компаниям и организациям могут быть применены строгие санкции. Это воровство средь бела дня пора прекращать - добавил Сибига.

Напомним

Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с высокой представительницей ЕС Кайей Каллас. Стороны обсудили координацию усилий в отношениях Украины и ЕС, инициативу "Food from Ukraine" и помощь Сирии.