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У МЗС України попередили про наслідки торгівлі краденим українським зерном

У МЗС України попередили про наслідки торгівлі краденим українським зерном

Київ • УНН

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Міністр Сибіга заявив про незаконну торгівлю РФ краденим українським зерном та попередив про санкції проти причетних. Україна передала ноти протесту та готує звернення до Міжнародної морської організації.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росія продовжує торгувати краденим українським зерном, а кожен, хто його приймає, є співучасником крадіжки. Україна передала відповідним сторонам ноти протесту, попередивши їх про наслідки. Про це повідомляє пресслужба МВС, передає УНН.

росія продовжує торгувати краденим українським зерном. Кожен, хто його приймає, є співучасником крадіжки. Ми бачимо кожен відповідний рух і дію. Ми передали відповідним сторонам ноти протесту, попередивши їх про наслідки такої незаконної діяльності 

- написав Сибіга.

Він зазначив, що Україна звернеться до Міжнародної морської організації через те, що російські судна відключають транспондери.

У нас є дані, що підтверджують походження зерна та шляхи його транспортування з тимчасово окупованих українських портів. Якщо ці протиправні дії триватимуть, ми вживатимемо жорстких заходів, зокрема з використанням усіх доступних політичних, економічних та правових інструментів. Як наслідок, до всіх залучених суден, компаній і організацій можуть бути застосовані суворі санкції. Цю крадіжку серед білого дня час припиняти 

- додав Сибіга.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з високою представницею ЄС Каєю Каллас. Сторони обговорили координацію зусиль у відносинах України та ЄС, ініціативу "Food from Ukraine" та допомогу Сирії.

Павло Башинський

Павло Башинський

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