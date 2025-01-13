У МЗС України попередили про наслідки торгівлі краденим українським зерном

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росія продовжує торгувати краденим українським зерном, а кожен, хто його приймає, є співучасником крадіжки. Україна передала відповідним сторонам ноти протесту, попередивши їх про наслідки. Про це повідомляє пресслужба МВС, передає УНН.

росія продовжує торгувати краденим українським зерном. Кожен, хто його приймає, є співучасником крадіжки. Ми бачимо кожен відповідний рух і дію. Ми передали відповідним сторонам ноти протесту, попередивши їх про наслідки такої незаконної діяльності

Він зазначив, що Україна звернеться до Міжнародної морської організації через те, що російські судна відключають транспондери.

У нас є дані, що підтверджують походження зерна та шляхи його транспортування з тимчасово окупованих українських портів. Якщо ці протиправні дії триватимуть, ми вживатимемо жорстких заходів, зокрема з використанням усіх доступних політичних, економічних та правових інструментів. Як наслідок, до всіх залучених суден, компаній і організацій можуть бути застосовані суворі санкції. Цю крадіжку серед білого дня час припиняти