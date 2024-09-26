Киев считает недопустимым использование в политической рекламе изображения уничтоженных россией украинских городов. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

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Министерство иностранных дел Украины осуждает и считает недопустимым использование в политической рекламе изображений ужасных последствий безжалостной войны России против Украины, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушений церковных святынь и культурного достояния человечества - говорится в заявлении российского министерства.

В ведомстве подчеркнули, что грунскому народу не стоит не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии.

В министерстве также заверили, что Украина последовательно, неуклонно и решительно будет продолжать уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Призываем Правительство Грузии, партию власти «Грузинская мечта» и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии - заявили в МИД Украины.

Напоследок в украинском Министерстве иностранных дел выразили надежду, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирно и демократично, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО.

Напомним,

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» в рамках предвыборной агитации использовала фото разрушенных украинских городов. Кадрам разрушений противопоставили грузинские города, фонтаны и новые автобусы.