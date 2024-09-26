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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД раскритиковали циничную рекламу грузинской партии, которая использовала для баннеров фото разрушенных городов Украины

В МИД раскритиковали циничную рекламу грузинской партии, которая использовала для баннеров фото разрушенных городов Украины

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 15:20  •  5366 просмотра

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Киев считает недопустимым использование изображений последствий войны в Украине для политической рекламы в Грузии. МИД призывает грузинское правительство воздержаться от эксплуатации темы войны во внутриполитической борьбе.

Киев считает недопустимым использование в политической рекламе изображения уничтоженных россией украинских городов. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Украины осуждает и считает недопустимым использование в политической рекламе изображений ужасных последствий безжалостной войны России против Украины, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушений церковных святынь и культурного достояния человечества

- говорится в заявлении российского министерства. 

В ведомстве подчеркнули, что грунскому народу не стоит не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии.

В министерстве также заверили, что Украина последовательно, неуклонно и решительно будет продолжать уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. 

Призываем Правительство Грузии, партию власти «Грузинская мечта» и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии 

- заявили в МИД Украины. 

Напоследок в украинском Министерстве иностранных дел выразили надежду, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирно и демократично, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО.

Напомним,

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» в рамках предвыборной агитации использовала фото разрушенных украинских городов. Кадрам разрушений противопоставили грузинские города, фонтаны и новые автобусы. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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