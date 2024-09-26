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У МЗС розкритикували цинічну рекламу грузинської партії, яка використала для банерів фото зруйнованих міст України

У МЗС розкритикували цинічну рекламу грузинської партії, яка використала для банерів фото зруйнованих міст України

Київ • УНН

 • 17375 перегляди

Київ вважає неприпустимим використання зображень наслідків війни в Україні для політичної реклами в Грузії. МЗС закликає грузинський уряд утриматися від експлуатації теми війни у внутрішньополітичній боротьбі.

Київ вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображення знищених росією українських міст. Про це йдеться в заяві МЗС України, передає УНН.

Деталі

Міністерство закордонних справ України засуджує та вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти України, страждань та крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства

- йдеться в заяві російського міністерства. 

У відомстві підкреслили, що грунському народу не варто не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії.

В міністерстві також запевнили, що Україна послідовно, неухильно та рішуче продовжуватиме поважати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. 

Закликаємо Уряд Грузії, партію влади "Грузинська мрія" та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії 

- заявили в МЗС України. 

Наостанок в українському Міністерстві закордонних справ висловили сподівання, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО.

Нагадаємо

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" у рамках передвиборчої агітації використала фото зруйнованих українських міст. Кадрам руйнувань протиставили грузинські міста, фонтани і нові автобуси. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
natoNATO
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ukrainaУкраїна
hruziia-krainaГрузія

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