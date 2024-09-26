У МЗС розкритикували цинічну рекламу грузинської партії, яка використала для банерів фото зруйнованих міст України
Київ • УНН
Київ вважає неприпустимим використання зображень наслідків війни в Україні для політичної реклами в Грузії. МЗС закликає грузинський уряд утриматися від експлуатації теми війни у внутрішньополітичній боротьбі.
Київ вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображення знищених росією українських міст. Про це йдеться в заяві МЗС України, передає УНН.
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Міністерство закордонних справ України засуджує та вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти України, страждань та крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства
У відомстві підкреслили, що грунському народу не варто не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії.
В міністерстві також запевнили, що Україна послідовно, неухильно та рішуче продовжуватиме поважати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Закликаємо Уряд Грузії, партію влади "Грузинська мрія" та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії
Наостанок в українському Міністерстві закордонних справ висловили сподівання, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО.
Нагадаємо
Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" у рамках передвиборчої агітації використала фото зруйнованих українських міст. Кадрам руйнувань протиставили грузинські міста, фонтани і нові автобуси.