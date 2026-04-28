В МИД подтвердили, что в Израиль заходило более двух судов с краденым зерном
Киев • УНН
МИД Украины заявил о многочисленных поставках краденого зерна в Израиль. Обо всех известных случаях и судах официально проинформировали израильскую сторону.
Украина заявила, что случаев поставок в Израиль зерна, незаконно вывезенного с оккупированных территорий, было больше двух. Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий на онлайн-брифинге, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос относительно судов Panormitis и Abinsk, Тихий подтвердил, что речь идет о нескольких судах.
Могу подтвердить, что мы говорим не о двух судах. Их было больше
По словам спикера, Украина информировала израильскую сторону обо всех известных случаях.
Мы сообщали Израилю обо всех этих судах
В МИД Украины вызвали посла Израиля из-за украденного россией украинского зерна27.04.26, 21:50 • 7490 просмотров