В МИД отреагировали на обвинения рф в намерении использовать "грязные бомбы"

Министерство иностранных дел опровергает сообщения российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать АЭС. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, пишет УНН.

Мы наблюдаем очередной всплеск безумной российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции. Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерения, ни возможности осуществлять любые подобные действия. россия должна прекратить распространять опасную ложь, - говорится в сообщении.

Также Тихий отметил, что Украина всегда была и остается преданным членом Договора о нераспространении ядерного оружия.

У нас нет никаких "грязных бомб" и не планируем их приобретать. Когда россия впервые распространила эту чушь в 2022 году, мы пригласили миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла эту ложь. С тех пор ничего не изменилось, - заявил представитель МИД.

Напомним

российская пропаганда в пятницу, 16 августа, начала продвигать нарратив, будто Украина готовится обстрелять Запорожскую и Курскую АЭС.