В МИД Германии заявили, что Украина станет частью ЕС в ближайшем будущем

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украина в ближайшем будущем станет частью ЕС. Об этом она заявила на съезде партии "Союз-90"/"зеленые" в Карлсруэ. Передает Bild, пишет УНН.

Очевидно, что Украина будет укреплять ЕС в ближайшем будущем. Вступление Украины в Европейский Союз соответствует нашим геополитическим интересам. Именно поэтому мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но и увеличим ее, - отметила она.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо сказала, что ЕС будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно". По ее словам, в странах Европейского союза прошли обучение около 30 тысяч украинских военных. Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что вскоре Евросоюз представит план по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине.

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